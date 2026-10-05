Nueva ley elimina IVA e impuestos de importación para paneles solares en El Salvador

La ley de fomento para el uso de energía renovable elimina el IVA y los impuestos de importación para paneles solares en El Salvador.

Eder Guillén, jefe de la División de Gestión Energética, explicó que la medida reduce la inversión inicial para los usuarios.

El autoconsumo permite que un usuario, pequeño o gran comerciante, genere energía eléctrica a través de fuentes renovables como los paneles solares.

Según Guillén, la reducción en la factura eléctrica se refleja desde el mes siguiente a la instalación y aprobaciones.

La ley también exime del pago de impuestos para el mantenimiento de los equipos. El funcionario indicó que la norma busca eliminar dos barreras: la inversión inicial y el desconocimiento.