La nueva entrega de la saga La Era del Hielo llevará a sus protagonistas a enfrentar los problemas del cambio climático y el calentamiento de la Tierra. El avance difundido muestra lava, caos y destrucción en las profundidades del planeta.

Los fanáticos de la saga están entusiasmados con esta nueva versión que presenta una historia distinta para los personajes. En las imágenes se observa a los protagonistas intentando detener un volcán para evitar que la situación empeore.

Los diálogos del avance muestran momentos de humor y tensión entre los personajes. Una de las escenas presenta a un personaje ofreciendo ayuda a un anciano para cruzar un arroyo a cambio de una insignia.

El avance incluye también la frase de que hay lava por todos lados y que deben detener el volcán o estarán fritos. La saga continúa sumando entregas y mantiene a su público a la expectativa.