Noruega recibe a su selección como héroes tras su mejor participación mundialista

La selección de Noruega fue recibida como héroes en las calles de Oslo tras firmar la mejor participación mundialista de su historia, con miles de aficionados que salieron a las calles para celebrar el logro de sus jugadores, quienes recorrieron la capital en autos descapotables entre banderas y cánticos.

El ambiente en la ciudad noruega fue de celebración total, con una auténtica fiesta nacional que reflejó el orgullo que despertó esta generación de futbolistas, cuyo desempeño en el torneo superó todas las expectativas previas.

La ciudad se vistió de gala para recibir a sus deportistas, quienes fueron vitoreados por una multitud que no dejó de acompañarlos durante todo el recorrido.

La histórica participación del equipo noruego en el torneo ha quedado grabada en la memoria de los aficionados, que no dudaron en manifestar su apoyo incondicional a los jugadores.