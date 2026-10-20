No ceder el paso a una ambulancia en El Salvador se sanciona con una multa de cien dólares 

No ceder el paso a una ambulancia que circula con sirena y luces activadas constituye una infracción grave de tránsito sancionada con una multa de 100 dólares en El Salvador. Si la conducta provoca un accidente, lesiones o la muerte, el conductor podría enfrentar una responsabilidad civil o penal.

Los motoristas de cuerpos de socorro aseguran que hay conductores que no les facilitan el paso, lo que dificulta su avance entre el tráfico. Señalaron que el tráfico vehicular es lo que más les afecta cuando van a una emergencia, porque hay personas que en lugar de apartarse se ponen adelante de ellos.

La situación se agrava en la hora pico del tráfico y cuando se suma la lluvia, factores que hacen que pocas personas sepan reaccionar ante una sirena.