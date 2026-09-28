Nirvana recibe el premio Video Vanguard en los MTV VMAs como primer grupo en más de 20 años 

Los MTV Video Music Awards vivieron uno de sus momentos más históricos cuando Nirvana fue homenajeada con el premio Video Vanguard, convirtiéndose en el primer grupo en obtener el máximo galardón en más de 20 años.

La banda, cuyo líder Kurt Cobain se suicidó en 1994 después del éxito de su álbum Nevermind, sigue resonando profundamente porque, según se mencionó en la premiación, la gente continúa teniendo hambre de autenticidad.

El reconocimiento fue uno de los momentos más destacados de una gala que también tuvo como protagonista a Taylor Swift, quien se convirtió en la artista más galardonada de la historia de los premios.