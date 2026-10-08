Niños de primera infancia se inspiran en los viajes al espacio

Un día antes de la actividad, Katherin y su esposo prepararon desde casa un traje de astronauta para su hijo Lucas, utilizando cajas de jabón, aluminio y botellas, y otros materiales reciclados para que pudiera participar en “viajeros en el espacio”, una actividad del mes de la niñez.

Los padres de familia destacan que este tipo de actividades permite que los niños aprendan mientras juegan, leen y exploran, además de desarrollar su creatividad y otras habilidades.

La actividad también está dirigida a estudiantes desde parvularia hasta sexto grado de los centros educativos públicos.