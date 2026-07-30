Niños con discapacidad enfrentan abusos y discriminación en entorno familiar

La niñez y adolescencia con discapacidad continúa enfrentando múltiples formas de abuso, violencia y discriminación, la mayoría de las cuales ocurren dentro del entorno familiar y son cometidas por quienes tienen a su cargo su cuidado y protección, según denunciaron representantes del movimiento de personas con discapacidad en El Salvador.

Los activistas señalaron que estos casos no son visibilizados y que existe negligencia en la atención a este sector, además de barreras en el acceso a la educación inclusiva, ya que no hay un sistema educativo adecuado para ellos.

El movimiento promueve la campaña 9 de agosto para visibilizar los abusos contra menores con discapacidad e incentivar las denuncias.