Niña palestina de 11 años documenta su vida en Gaza y queda finalista en premios de creadores de contenido

Nisreen , una niña palestina de 11 años, fue seleccionada como finalista en la categoría juvenil de los Digital Creator Awards 2026.

Sus videos documentan cómo es crecer en medio del conflicto en la franja de Gaza y los desplazamientos que enfrentan miles de familias.

A través de sus publicaciones, la menor muestra las dificultades cotidianas, la interrupción de la educación y la incertidumbre de las familias.

Sus videos no sólo retratan la destrucción, también reflejan los sueños, las emociones y la esperanza de una niña que busca hacer oír su voz.

Según los reportes difundidos, la noticia fue recibida con enorme emoción por su familia. Las imágenes de la celebración muestran abrazos, lágrimas y sonrisas ante un reconocimiento que ha llevado su historia a una audiencia internacional. La ceremonia está prevista para el 12 de diciembre en Doha, Qatar.