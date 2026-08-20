Nick Kyrgios suspendido provisionalmente tras dar positivo por cocaína en torneo de Mallorca

La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis confirmó la suspensión provisional de Nick Kyrgios tras dar positivo por benzoilecgonina, metabolito de la cocaína, en un control antidopaje realizado durante el torneo ATP 250 de Mallorca el pasado 22 de junio.

El resultado fue confirmado por un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje.

La suspensión entró en vigor el 4 de agosto, por lo que el tenista de 31 años no podrá participar en competiciones mientras el caso está en proceso.

El exfinalista de Wimbledon reconoció el resultado públicamente a través de sus redes sociales, calificó el hecho como un grave error y ofreció disculpas a sus seguidores, familiares y especialmente a los jóvenes que lo tienen como referente.