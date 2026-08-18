Neuropsicóloga explica por qué el cerebro instintivo reacciona antes de pensar

La neuropsicóloga Karina Romero explicó en la sección «¿Qué haría tu cerebro?» de Hola El Salvador que el cerebro está programado para reaccionar en milisegundos a través del sistema instintivo, conocido como «fight or flight», que ante situaciones de peligro o presión activa la amígdala y el sistema límbico para tomar decisiones rápidas sin pasar por la corteza prefrontal.

La especialista señaló que, aunque vivimos en el siglo XXI sin depredadores, el cerebro sigue reaccionando de forma instintiva ante un correo de un jefe enojado, una discusión o una compra impulsiva, y que esta respuesta inmediata es una cuestión de supervivencia.

Para evitar decisiones impulsivas, Romero recomendó la técnica del «freno de mano», que consiste en tomar una pausa de cinco minutos antes de responder o actuar, puesto que en el 90% de los casos la intensidad del instinto disminuye y permite que el cerebro lento, encargado de razonar y calcular, tome el control.