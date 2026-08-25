Neurólogo revela por qué olvidamos situaciones cotidianas

El neurólogo Daniel Pereira explicó que el olvido de situaciones cotidianas, como dónde se dejaron las llaves, responde a la memoria episódica autobiográfica. El especialista señaló que si no se presta atención, no se forma un recuerdo.

El doctor Pereira detalló que la memoria episódica registra las experiencias diarias, pero requiere atención consciente para consolidar el recuerdo. Dependiendo de la intención con que se vive una situación, el cerebro percibe y procesa la información de manera distinta. Cuando se está seguro de haber dejado un objeto en un lugar y aparece en otro, el cerebro reconstruye la escena hasta encontrar la respuesta.

La memoria no funciona como una grabación automática, sino que selecciona lo relevante según el contexto. El especialista destacó que comunicar esta información ayuda a la población a comprender la importancia del funcionamiento cerebral.