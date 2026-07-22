Neurólogo advierte sobre los tipos de dolor de cabeza y señales de alarma

El neurólogo Herberth Castillo explicó que los dolores de cabeza pueden clasificarse en diferentes tipos, siendo la migraña, la cefalea tensional y la fatiga visual los casos más frecuentes, y advirtió que la automedicación puede perpetuar el problema o generar dependencia de los analgésicos.

Durante una entrevista, el especialista señaló que la migraña se caracteriza por dolor en un lado de la cabeza, acompañado de náuseas y sensibilidad a la luz, mientras que la cefalea tensional se presenta como una presión en forma de casco y suele estar asociada a espasmos cervicales.

El uso prolongado de pantallas puede desencadenar fatiga visual y empeorar los síntomas. El doctor recomendó consultar a un especialista y acudir a emergencias si el dolor es el peor de la vida, aparece de forma brusca, despierta al paciente o se acompaña de síntomas neurológicos como visión oscura o dificultad para hablar.