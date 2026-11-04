Neurólogo aclara que la melatonina no genera dependencia física pero advierte sobre la automedicación

El neurólogo Ricardo López afirmó que las investigaciones científicas no han demostrado que la melatonina produzca dependencia física.

El especialista explicó que el organismo no necesita aumentar progresivamente la dosis ni presenta efecto de rebote tras suspender el consumo.

López indicó que lo que suele ocurrir es un hábito conductual y el temor de la persona a creer que no podrá dormir sin el medicamento.

La dependencia física real implica que el organismo se acostumbra a la dosis y requiere cantidades cada vez mayores, como sucede con las benzodiazepinas.

Suspender bruscamente esos fármacos puede desencadenar síntomas por deprivación, por lo que se recomienda una disminución progresiva dirigida por un médico.

El especialista también advirtió que, aunque la melatonina es de venta libre, hay que tener precaución con el tipo que se utiliza y evitar la automedicación.