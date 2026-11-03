Neurocirujano explica cuándo un dolor de cabeza se convierte en migraña

La migraña obliga a los pacientes a buscar cama por la fotofobia y el dolor pulsátil que afecta un solo lado de la cabeza. El neurocirujano Alejandro Manuel Quiñones describe el aura como el pródromo que precede al dolor de cabeza episódico.

El especialista explica que algunos pacientes saben cuándo les va a doler la cabeza porque antes perciben problemas visuales o destellos de luz.

La migraña sensibiliza áreas directas del cerebro y provoca molestia ante sonidos y olores que normalmente no incomodan.

El doctor Quiñones aclara que el cerebro no duele por falta de receptores y que la activación del sistema trigémino vascular origina el malestar. Una vez desatado el dolor, el manejo de la migraña se vuelve mucho más difícil.