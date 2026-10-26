Neumólogo alerta que tos persistente por más de tres semanas debe motivar una consulta médica

La tos que dura más de tres semanas debe alertar a la persona y motivar una consulta médica, según el neumólogo Manuel López. El especialista advirtió que muchas veces el tiempo resulta determinante para iniciar un tratamiento.

La tos puede iniciar como seca y esporádica, pero con el tiempo aumenta y se acompaña de flema, explicó el especialista.

También puede existir presencia de sangre, conocida como hemoptisis, además de pérdida de peso y fatiga.

El humo del cigarrillo es el principal factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo el cáncer. La mala calidad del aire y el material particulado suspendido también inciden en el desarrollo de afecciones pulmonares. El material menor de 2.5 micrómetros penetra la barrera alveolocapilar y llega a la circulación sistémica.