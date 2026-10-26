Neumólogo alerta que tos persistente por más de tres semanas debe motivar una consulta médica

El especialista Manuel López señala que la detección temprana resulta determinante para iniciar tratamiento.

La tos que dura más de tres semanas debe alertar a la persona y motivar una consulta médica, según el neumólogo Manuel López. El especialista advirtió que muchas veces el tiempo resulta determinante para iniciar un tratamiento.

 La tos puede iniciar como seca y esporádica, pero con el tiempo aumenta y se acompaña de flema, explicó el especialista.

También puede existir presencia de sangre, conocida como hemoptisis, además de pérdida de peso y fatiga.

El humo del cigarrillo es el principal factor de riesgo para muchas enfermedades, no solo el cáncer. La mala calidad del aire y el material particulado suspendido también inciden en el desarrollo de afecciones pulmonares. El material menor de 2.5 micrómetros penetra la barrera alveolocapilar y llega a la circulación sistémica.