Netflix presenta el primer adelanto de Narnia el sobrino del mago dirigida por Greta Gerwig

Netflix ha presentado el primer adelanto de «Narnia: el sobrino del mago», una nueva adaptación dirigida por Greta Gerwig.

El avance oficial transporta al público a un mundo lleno de portales misteriosos, criaturas fantásticas y secretos que cambiarán la historia de Narnia.

La película está basada en la novela homónima de C.S. Lewis publicada en el 55. Cuenta por primera vez en la pantalla grande la historia que explica cómo nació este universo mágico.

El avance utiliza el clásico «Stairway to Heaven» de Led Zeppelin para acompañar las imágenes. La cinta reúne fantasía, aventura y un elenco de grandes estrellas de Hollywood.