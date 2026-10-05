Netflix estrena documental sobre Matthew Perry con testimonio de su hermana

Netflix presentó el primer tráiler de The One About Matthew Perry, una docuserie de tres partes sobre la vida del actor que interpretó a Chandler Bing en Friends. La producción llegará a la plataforma el próximo 27 de octubre.

El adelanto muestra imágenes de archivo del actor, momentos de su trayectoria en Hollywood y testimonios de personas que lo conocieron de cerca.

Entre ellos destaca su hermana, Mia Perry , quien habla por primera vez en profundidad sobre la vida del actor después de su muerte. La docuserie está dirigida por la ganadora del Emmy, Mary Robertson.