El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó a los residentes de Gaza a evacuar la ciudad, mientras el ejército intensifica su ofensiva terrestre y aérea en la zona.

En las últimas 48 horas, las fuerzas israelíes han destruido al menos 50 estructuras calificadas como objetivos terroristas, lo que anticipa una fase más agresiva de las operaciones.

Desde agosto, el Ejecutivo aprobó un plan para ocupar Gaza y desplazar a sus habitantes hacia el sur del enclave, medida que ha generado fuerte preocupación internacional.