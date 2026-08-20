Nervitran de Laboratorios Suizos ayuda a conciliar el sueño y reducir estrés

El licenciado Juan Gilberto Ramírez, de Laboratorios Suizos, explicó en Hola El Salvador que Nervitran es un producto natural que combina pasiflora, valeriana, lúpulo y anís, ingredientes que han demostrado científicamente tener propiedades relajantes y digestivas, y que ayudan a conciliar el sueño cuando hay dificultades por preocupaciones o estrés.

El especialista señaló que el anís, además de su acción digestiva, tiene un efecto modulador sobre el sistema nervioso, y que Nervitran está disponible en presentación de tabletas, gotas y un nuevo dispensador de 24 sobres con dos tabletas cada uno, ideal para llevar en la cartera o la oficina y usar en momentos de irritabilidad o tensión durante el día.

Ramírez destacó que el sueño es fundamental para la detoxificación del organismo, y que un mal descanso puede generar patologías a largo plazo, por lo que recomendó consultar con un médico si el problema persiste.