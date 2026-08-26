Nepal y China enfrentan inundaciones que dejan casi 100 muertos y desaparecidos

Nepal registra casi 100 muertos por inundaciones y cientos de desaparecidos tras la crecida de un río en la frontera con China ocurrida el miércoles.

El desastre generó un torrente de lodo y escombros que destruyó viviendas, puentes y carreteras, mientras equipos de emergencia buscan supervivientes entre las estructuras afectadas.

La inundación golpeó una zona utilizada como punto de partida para rutas de senderismo y espacios de peregrinación hindú, además de alcanzar el Tíbet, donde también se reportaron víctimas.

El presidente chino, Xi Jinping, ordenó reforzar las operaciones de rescate y atención.