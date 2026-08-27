NeoClásica llevará ballet, rock y danza contemporánea a BINAES

El espectáculo NeoClásica, impulsado por Irina Flores Art, llegará este domingo 30 de agosto a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) con una propuesta que mezcla danza clásica, estilos contemporáneos y rock.

La presentación reunirá disciplinas como danzas españolas, danzas de la India, hip hop y danza contemporánea, además de participantes de diferentes edades.

El concepto busca explorar nuevas combinaciones artísticas, desde referencias de la música clásica hasta el rock tradicional.

La función iniciará a las 5:00 p. m. y la entrada tendrá un costo de $15, con boletos disponibles en Foncapital y asientos numerados.

La academia también brinda información sobre sus clases a través de sus redes sociales como Irina Flores Art.