Necroturismo en cementerio Los Ilustres

Tras recibir las indicaciones previas, arrancó el tour nocturno por el cementerio Los Ilustres de San Salvador. Inaugurado en 1849, que hoy funciona como un museo al aire libre de arte funerario y memoria histórica. Quienes lo visitan descubren las curiosas historias detrás de cada escultura.

Entre las tumbas emblemáticas están las del general Gerardo Barrios, Prudencia Ayala y Rosa Mena Valenzuela. Las actividades ya comenzaron, pues la semana previa al día de los difuntos trae una agenda especial. Los visitantes se organizan en grupos de 35 personas y avanzan a pie por los senderos hasta llegar a estos sepulcros. Más que una fecha, lo que importa es preservar la historia.

Por otro lado, el cementerio ya no tiene espacio para nuevas sepulturas, según confirmó la alcaldía. Todos los lotes fueron adquiridos a perpetuidad hace varios años, por lo que la administración general de cementerios no dispone de áreas libres en este sitio. Si desea formar parte de estas actividades, puede inscribirse en las redes sociales de la alcaldía de San Salvador Centro a partir del 29 de octubre estarán habilitados desde las 6 de la tarde hasta las 11:30 de la noche y el dos de noviembre desde las 6 pm hasta las 3 de la madrugada.