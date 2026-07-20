¿Necesita renovar su DUI? Así funciona el nuevo trámite completamente digital

La plataforma permite hacer el trámite digital, pagar en línea y actualizar datos personales.

El gobierno de El Salvador habilitó una plataforma para que la renovación del Documento Único de Identidad (DUI) pueda hacerse completamente en línea, un proceso que incluye verificación biométrica, pago electrónico y actualización de datos.

Este nuevo sistema, que está optimizado para dispositivos móviles, permite iniciar el trámite sin necesidad de acudir a una oficina.

La plataforma guía al usuario a través de ocho pasos que incluyen la validación facial, la verificación de información personal y la toma de fotografía, y el pago se realiza con tarjeta de crédito o débito mediante un enlace habilitado en el sistema.

Esta medida responde a la necesidad de agilizar la renovación masiva de aproximadamente 1.7 millones de documentos de identidad que vencerán entre 2026 y 2027.