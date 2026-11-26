El presidente de la República, Nayib Bukele, planteó la posibilidad de refundar El Salvador sobre los mismos ideales que dieron origen a Estados Unidos.

El mandatario formuló esa idea en un mensaje escrito en inglés con motivo del Día de Acción de Gracias.

Además, reconoció en ese texto que el país centroamericano no celebra oficialmente esa festividad estadounidense.

El gobernante sostuvo que siempre ha creído que existe «algo hermoso» en que la tradición más preciada de los estadounidenses sea un día dedicado a agradecer a Dios por sus bendiciones.

Según su lectura, esa costumbre dice mucho sobre los ideales en los que se fundó esa nación.

Sobre esa base, el presidente salvadoreño deslizó su propuesta:

«Quizás algún día nosotros también podamos refundar nuestra pequeña nación sobre esos mismos ideales».