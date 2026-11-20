El mandatario llegó al TSE en la noche, acompañado del vicepresidente, Félix Ulloa, quien también presentó su solicitud como aspirante a la vicepresidencia. La fórmula competirá bajo la bandera de Nuevas Ideas.

Bukele fue recibido por unos 3,000 simpatizantes, que coreaban en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

En su discurso a las puertas del tribunal, el presidente dijo.

También pidió a sus seguidores salir a votar en masa el 28 de febrero.

La candidatura es posible por la reforma constitucional aprobada en 2025 por la Asamblea Legislativa. Ese cambió estableció la reelección indefinida, amplió el período presidencial de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta. Por eso, la presidencia se definirá en una sola jornada de votación.

Esta es la primera vez que solicita competir por un mandato de seis años. Luego de la entrega de documentos, el TSE revisará la solicitud y deberá emitir una resolución antes de que la inscripción quede definitiva.