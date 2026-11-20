El presidente Nayib Bukele, presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) su solicitud de inscripción como candidato para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027.

El mandatario llegó durante la noche acompañado del vicepresidente Félix Ulloa, quien también registró su postulación para continuar en la fórmula presidencial. Ambos competirán bajo la bandera del partido Nuevas Ideas.

Durante su intervención, Bukele recordó el proceso de inscripción de su candidatura en 2019 y sostuvo que los resultados electorales se definen mediante el conteo de votos. Además, pidió a sus simpatizantes participar masivamente en los próximos comicios.