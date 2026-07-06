NASA busca voluntarios para misión

Ser ciudadano de estadounidense o residente permanente, no tener restricciones alimentarias, edad entre 30 y 55 años, dominar el idioma inglés. Estar dispuesto a participar en una misión de aproximadamente 14 meses y tener estudios de ingeniería son algunos de los requisitos para poder aspirar a ser parte de los voluntarios para una misión simulada de un año que comenzará en agosto de 2027 en el centro espacial Johnson de Houston el anuncio ha generado interés de muchos jóvenes.

El grupo de jóvenes seleccionados serán divididos entre los que simulen las condiciones de una base espacial y un segundo equipo, una misión espacial, un ensayo en el que los jóvenes quieran estar.

La experiencia incluirá operaciones de superficie, con ejercicios que reproducirán caminatas en marte y desplazamientos en Rover hacia sitios de exploración situados más allá del hábitat principal.