Naruto Mobile saldrá de China y se prepara para su lanzamiento global

El juego Naruto Mobile se prepara para dar el salto al mercado internacional tras años de exclusividad en China. La noticia fue confirmada oficialmente por Tencent y Bandai Namco.

El título, desarrollado por MoreFun Studios, estará disponible para dispositivos iOS y Android bajo el modelo free-to-play (gratuito con compras integradas).

Aunque su llegada ya es un hecho, aún no se ha definido una fecha oficial para el lanzamiento global.

El videojuego ha estado disponible desde 2016 de forma exclusiva para el mercado chino. Su propuesta de acción permite a los jugadores controlar a numerosos personajes de la franquicia.

Los jugadores pueden ejecutar emblemáticas técnicas ninja. También pueden revivir los enfrentamientos más icónicos del manga y el anime.

A lo largo de los años, sus secuencias cinematográficas han captado la atención de los aficionados debido a su alta calidad visual y fidelidad a la obra original.

Se espera que se revelen nuevos detalles y avances durante el evento Jump Festa en diciembre.

Este esperado anuncio forma parte del Project Resegam. Se trata de una iniciativa global de la franquicia. También contempla el desarrollo de nuevos proyectos. Con ello se busca expandir y mantener vivo el legado de Naruto.