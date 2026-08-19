Mypes representan la mayoría de empresas en El Salvador

Un 99.65 de las empresas en El Salvador corresponden a micro y pequeñas, así lo detalló Paul Steiner, presidente de Conamype. Del total de negocios, 870,000 corresponden a micro empresas con cuatro o menos personas empleadas, 290,000 son micro empresas con cuatro o más personas contratadas, otras 17 son pequeñas empresas, 3,600 medianas y solo 1,100 están clasificadas como grandes compañías.

Las tiendas de barrio siguen representando una fuente de ingresos importante para la economía salvadoreña, pues diariamente las más de 85,000 activas en todo el país aportan aproximadamente 4.7 millones de dólares y anualmente unos 3,000 millones en transacciones directas; aunque solamente el 1% de estas tiendas está incursionando en el comercio en línea.

De acuerdo con Steiner, el 93.5% de patronos reportados por el seguro social a noviembre de 2025 son micro y pequeños empresarios. El presidente de Conamype también detalló que un 70% de los dueños de empresas en el país son mujeres; y que hasta la fecha se han creado más de 10,000 sociedades de acción simplificadas, es decir, empresas que fueron constituidas de forma rápida, sencillas y con costos bajos.