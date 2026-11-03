¡Música y turismo! Así se vivió el asueto en el Centro Histórico de San Salvador

Cientos de personas llegaron al Centro Histórico de San Salvador durante el asueto del 2 de noviembre, luego de realizar visitas a los cementerios para recordar y enflorar a sus seres queridos.

El lugar recibió a familias y turistas que aprovecharon la jornada para recorrer sus atractivos y disfrutar de actividades recreativas, entre ellas presentaciones de música en vivo.

La concurrencia también incluyó a visitantes extranjeros provenientes de distintos países, como Estados Unidos, México y Cuba. Durante el recorrido, algunos turistas destacaron la amabilidad de los salvadoreños, la gastronomía y los atractivos culturales del país.