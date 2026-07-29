Museos implementan nuevas tecnologías en sus instalaciones

Para adaptarse a los cambios y las nuevas generaciones, el museo de antropología de la universidad tecnológica ofrece un recorrido virtual por sus instalaciones, donde se exhiben más de 900 piezas distribuidas en 8 salas.

Para muchos estudiantes, estos espacios representan una oportunidad para continuar aprendiendo sobre el pasado, desde la cultura, la política hasta la religión y las formas de vida del país.

Sin embargo, algunos señalan que el uso de celulares y redes sociales está reduciendo el interés de los jóvenes por visitar este tipo de lugares.

El museo funciona en una casa de estilo neoclásico que data de 1906, donada por la familia Ávila, y atiende de lunes a sábado, de 8:00 a 11:30 de la mañana y de 1:00 a 4:30 de la tarde.