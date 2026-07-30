Museo Tín Marín recibe sello Family Friendly

El museo Tín Marín recibió el sello Family Friendly luego que el Instituto Crecer Juntos verificara que cumpliera con los criterios necesarios tras sus 26 años de fundación.

El museo cuenta con más de 30 áreas de exhibición permanente diseñadas para despertar curiosidad en los niños.

Maríana Montes, jefa de asuntos estratégicos de la primera dama destacó la importancia de que espacios como el Tín Marín cuente con el sello Family Friendly.

El sello Familiy Friendly incluye parques, museos, sitios turísticos, que son espacios preparados para recibir a todas las personas con condiciones de seguridad, accesibilidad y calidad.