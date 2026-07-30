Museo Tim Marín recibe sello Family Friendly tras cumplir criterios de calidad

El Museo Tim Marín se convirtió en el nuevo espacio en recibir el sello Family Friendly luego de que el Instituto Crecer Juntos verificara el cumplimiento de los criterios establecidos para esta certificación.

El reconocimiento llega tras 26 años de fundación del espacio dedicado al aprendizaje y entretenimiento infantil.

La institución cuenta con más de 30 áreas de exhibición permanente diseñadas para despertar la curiosidad de los niños y fomentar su desarrollo. Además, el museo incorporó acciones relacionadas con la lactancia y accesibilidad como parte de los requisitos evaluados.

La distinción fue concedida tras una verificación en la que se evaluaron los criterios establecidos por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele.