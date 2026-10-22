Muro fronterizo en Texas: Gobierno de Trump pide reanudar su construcción ante la Corte Suprema

La administración del presidente estadounidense Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que permita reanudar la construcción de un muro fronterizo y otras infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas.

La petición busca levantar una orden judicial emitida por un tribunal inferior que impide avanzar con las obras.

El Departamento de Justicia argumentó ante los magistrados que la medida judicial obstaculiza la obligación del Gobierno de proteger una cuarta parte de la frontera frente a incursiones irregulares de migrantes y narcotraficantes.