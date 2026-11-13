Mural para la prevención de la migración

El 28.9% de la población nacida en El Salvador migro de manera irregular al extranjero en las últimas décadas, exponiéndose a diversos riesgos en las rutas a su destino, la Organización Internacional para las Migraciones impulsa diversas acciones para prevenir la movilización, a través de estas actividades, la comunidad de la colonia Las Margaritas en Soyapango, se unió para realizar un muro que envié un mensaje de concientización.

Según estimaciones, cerca del 66% de la población salvadoreña migrante, se concentra en rangos de edad productiva, es decir entre los 15 y 34 años, 57% se va del país para tener mejores oportunidades laborales y económicas.

Las deportaciones y retornos forzados crecieron un 73.8% durante el primer semestre de 2026, contabilizándose cerca de 10,504 personas recibidas en el país, salvadoreños que también tienen oportunidades de laborales en el país, destacan los representantes.

El programa tejiendo oportunidades, tiene presencia en diferentes distritos de san salvador este, realizando actividades comunitarias y espacios de participación juvenil, para prevenir la migración, conectar a la población con oportunidades de empleo y educación, además de involucrar a los jóvenes de los territorios para continuar impulsando la iniciativa.