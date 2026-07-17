Mural de Maradona y Mágico González es inaugurado en San Salvador

Un mural que inmortaliza a Diego Armando Maradona y a Jorge «El Mágico» González fue inaugurado frente al mercado municipal de San Marcos, en San Salvador Sur.

La pieza, titulada «Leyendas Sin Fronteras», rinde homenaje a dos de los futbolistas más emblemáticos de Argentina y El Salvador, respectivamente. El documentalista Lázaro Motocouch impulsó la iniciativa con el objetivo de simbolizar el respeto, la amistad y la admiración mutua entre ambas naciones.

Para su realización, el colectivo Pigment Trip transformó una pared del mercado en un tributo visual que celebra la magia del fútbol como lenguaje universal.