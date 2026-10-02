Multas y vehículos decomisados en controles al transporte de carga pesada

Los conductores de transporte de carga deberán contar con el aval de un taller de revisión técnica vehicular autorizado por el VMT para poder renovar su tarjeta de circulación.

Además, el Viceministerio de Transporte también anunció que reforzará los controles, con la instalación de sus propios talleres de revisión técnica vehicular en diferentes puntos del país.

Para Kevin Escobar, quien tiene alrededor de 6 años de conducir un vehículo de transporte pesado, señala la importancia de contar con toda la documentación y respetar las medidas de seguridad.

Hasta la fecha 30 vehículos de carga pesada han sido remitidos, sus propietarios deberán cumplir con una serie de requisitos para poder recuperar estas unidades. Además, los camiones que transportan materiales peligrosos, que deberán contar con un permiso especial para circular. De no cumplir con esta disposición, la unidad también será remitida, asimismo los vehículos que presenten condiciones de riesgo para quienes circulan por la vía pública, como el uso de llantas en mal estado o lisas.