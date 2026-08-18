Multas por instalación de luces y modificaciones ilegales en vehículos

En El Salvador es ilegal el uso de barras LED y dispositivos luminosos no originales que afectan la visibilidad, así como utilizar una sirena sin estar autorizado y se sanciona con una multa de 150 dólares, uno de los casos más recientes fue el de la persona dueña de un microbús que instalo luces que simulan las de una ambulancia.

Además, hay modificaciones que son registrables en la tarjeta de circulación de cada vehículo como el cambio de color y el uso de franjas y otros distintivos.

Algunos conductores aseguraron que desconocen el costo de la multa, pero están conscientes de su ilegalidad.

Hacer modificaciones visuales de buses y microbuses también está en contra de la ley, sin embargo, algunos aseguran que lo hacen por estética de las unidades.

La ley establece algunas restricciones para modificar la estructura del transporte colectivo, por ejemplo, quitar asientos para que vaya más gente de pie.

Actualmente también las autoridades promueven una iniciativa para remover los parlantes y aparatos de sonido que no son parte de la unidad de transporte.