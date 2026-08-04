Multas de tránsito más altas en El Salvador

¿Conoce las razones por las que le podrían imponer una multa? Algunas podrían costarle hasta 150 dólares si conduce en El Salvador.

¿vale la pena contestar una llamada mientras conduce? o ¿acelerar un poco más para llegar cinco minutos antes?

Desde las reformas a la ley de tránsito, las multas en El Salvador pueden alcanzar los 150 dólares para las infracciones consideradas muy graves.

Pero ¿cuáles son las infracciones que me podrían llevar a cancelar esta suma?

En arterias principales como el bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y Panamericana, el límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora, salvo donde existan restricciones señalizadas con menor velocidad

El incumplimiento de las normas de tránsito, como realizar maniobras indebidas o estacionarse en vías principales, puede generar sanciones graves, como ocurrió con el conductor de carga Julio García.

Conducir de manera temeraria no se limita únicamente a manejar bajo los efectos del alcohol, también realizar maniobras peligrosas, como desplazarse en zigzag entre vehículos o poner en riesgo a otros usuarios de la vía, puede generar una multa muy grave, además, son sancionadas infracciones como circular con llantas en mal estado con una multa de $50.00, no respetar el paso peatonal con una sanción de $100.00, conducir sin licencia o con esta vencida con una multa de $50.00, así como no utilizar luces direccionales al cambiar de carril o no portar llanta de repuesto.

Entre algunas acciones que pueden ocasionar una multa de $100.00 figuran: no reducir la velocidad en zonas restringidas como colegios, escuelas, hospitales, centros deportivos y mercados, circular, rebasar o cruzar la doble línea amarilla central que divide una vía de doble sentido de circulación, trasladar cadáveres sin la autorización de la autoridad competente, subir o bajar pasajeros en lugares no permitidos o en esquinas, no utilizar el cinturón de seguridad por parte del conductor, y conducir vehículos con exceso de carga respecto a su capacidad permitida o con carga voluminosa mal acondicionada.