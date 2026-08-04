Multas de tránsito más altas en El Salvador

¿vale la pena contestar una llamada mientras conduce? o ¿acelerar un poco más para llegar cinco minutos antes?

Desde las reformas a la ley de tránsito, las multas en El Salvador pueden alcanzar los 150 dólares para las infracciones consideradas muy graves.

Pero ¿cuáles son las infracciones que me podrían llevar a cancelar esta suma?

En arterias principales como el bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa, la carretera al Puerto de La Libertad y Panamericana, el límite de velocidad es de 110 kilómetros por hora, salvo donde existan restricciones señalizadas con menor velocidad

El incumplimiento de las normas de tránsito, como realizar maniobras indebidas o estacionarse en vías principales, puede generar sanciones graves, como ocurrió con el conductor de carga Julio García.

Conducir de manera temeraria no se limita únicamente a manejar bajo los efectos del alcohol, también realizar maniobras peligrosas, como desplazarse en zigzag entre vehículos o poner en riesgo a otros usuarios de la vía, puede generar una multa muy grave, además, son sancionadas infracciones como circular con llantas en mal estado con una multa de $50.00, no respetar el paso peatonal con una sanción de $100.00, conducir sin licencia o con esta vencida con una multa de $50.00, así como no utilizar luces direccionales al cambiar de carril o no portar llanta de repuesto.

Entre algunas acciones que pueden ocasionar una multa de $100.00 figuran: no reducir la velocidad en zonas restringidas como colegios, escuelas, hospitales, centros deportivos y mercados, circular, rebasar o cruzar la doble línea amarilla central que divide una vía de doble sentido de circulación, trasladar cadáveres sin la autorización de la autoridad competente, subir o bajar pasajeros en lugares no permitidos o en esquinas, no utilizar el cinturón de seguridad por parte del conductor, y conducir vehículos con exceso de carga respecto a su capacidad permitida o con carga voluminosa mal acondicionada.