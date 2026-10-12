Mujer muere tras ser impactada por un picop que hizo un giro prohibido en San Salvador 

Una mujer que se trasladaba en una motocicleta murió tras ser impactada por un vehículo que realizó un giro prohibido en la calle Al Volcán. El conductor de la motocicleta sufrió múltiples lesiones y una fractura en una de sus piernas.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña y del Sistema de Emergencias Médicas estabilizaron al conductor en el lugar y lo trasladaron a un centro hospitalario.

El siniestro vial fue provocado por el conductor de un pickup que habría realizado un giro a la izquierda. La motocicleta venía normal en su carril y el impacto fue inevitable. Debido al percance, el paso fue restringido en los dos carriles que conducen al bulevar Constitución.