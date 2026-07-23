Mujer es asesinada dentro de un vehículo y su presunto agresor muere tras accidente

Una mujer de 42 años fue asesinada con un arma de fuego al interior de un vehículo en Sensuntepeque, Cabañas.

El hecho ocurrió en las últimas horas y quedó registrado parcialmente por una cámara de videovigilancia de un establecimiento cercano.

En las imágenes se observa el ingreso de un automóvil blanco al parqueo y, segundos después, se escucha una detonación. La Policía Nacional Civil (PNC) identificó como presunto responsable a Fabricio Antonio Meza, de 48 años, quien sería compañero de vida de la víctima.

Según el reporte policial, tras el ataque, el hombre huyó del lugar a bordo de una motocicleta; sin embargo, durante su fuga perdió el control del vehículo y cayó a un precipicio de aproximadamente 20 metros de profundidad y falleció en el lugar debido al impacto.