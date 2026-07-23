Mujer asesinada por su pareja en Sensuntepeque

Una cámara de seguridad registró los momentos previos al homicidio de una mujer de 42 años ocurrido en el parqueo de un supermercado en Sensuntepeque, Cabañas Este.

En las imágenes se observa un vehículo blanco ingresando al lugar, segundos después se escucha una detonación. Aunque el ataque no quedó captado de forma directa, el audio y la secuencia del video forman parte de la evidencia obtenida por las autoridades, la Policía Nacional Civil informó que la víctima fue atacada con arma de fuego mientras permanecía al interior del vehículo. De acuerdo con las investigaciones, el agresor se acercó al automóvil y le disparó en varias ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Las autoridades identificaron como responsable a Fabricio Antonio Meza, de 48 años, quien era compañero de vida de la víctima, tras cometer el crimen, huyó a bordo de una motocicleta.

Mientras se daba a la fuga perdió el control de la motocicleta y cayó a un precipicio de aproximadamente 20 metros de profundidad en el sector de El Carrizal, en Río Grande, sobre la carretera hacia Dolores, falleciendo en el lugar. La PNC mantiene las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.

Este caso se suma a las cifras de violencia contra las mujeres en el país. De acuerdo con el observatorio de violencia contra las mujeres de Ormusa, entre enero y mayo de 2026 se registraron 13 feminicidios y muertes violentas de mujeres, dos casos más que en el mismo período de 2025.

El 54% de los crímenes fue cometido por la pareja de la víctima y el 46% por otros agresores, la mayoría de las víctimas tenía entre 26 y 65 años, aunque en 5 casos no fue posible determinar la edad. Además, el informe señala que hubo 11 capturas, un agresor se suicidó y tres casos presentaron indicios de violencia sexual.