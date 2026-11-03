Muertes de peatones llegan a 431 en 10 meses y superan las cifras de años previos

Un total de 431 peatones fallecieron en accidentes de tránsito en 10 meses, lo que equivale al 35 % de las muertes por atropellamiento. La cifra forma parte de los 1,222 decesos viales registrados en ese periodo, de acuerdo con el informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

La distracción del conductor y la imprudencia al cruzar la calle encabezan las principales causas de estos hechos.

Del total de peatones fallecidos, nueve eran menores de edad, 205 adultos mayores y 213 personas en edad productiva. El informe contabilizó 1,768 siniestros viales con peatones involucrados hasta el tercer trimestre del año.

La distracción del conductor provocó la muerte de 257 peatones, mientras que la velocidad excesiva dejó 41 personas atropelladas. Otros 49 peatones perdieron la vida por imprudencia al cruzar la vía.

Los socorristas señalan que en algunos casos las tragedias se dan por imprudencia del conductor y también del peatón. La Cruz Verde Salvadoreña reporta zonas frecuentes de atropellamientos, como la autopista a La Paz, la 49 Avenida Sur y el Boulevard Venezuela. En 2025 se contabilizaron 499 peatones fallecidos.