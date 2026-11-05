Muertes de adultos mayores en accidentes de tránsito incrementan en un 28 %

Las muertes de adultos mayores en percances viales aumentaron un 28 %, con 283 personas de ese sector fallecidas entre los más de 18 mil accidentes registrados en lo que va del año.

Eduardo Martell, experto en movilidad móvil sostuvo que las dificultades para caminar, cruzar una calle o reaccionar ante un vehículo que se aproxima colocan a los adultos mayores entre los grupos más vulnerables.

Jhonny Ramos, comandos en salvamento, explicó que una persona mayor que se desplaza sola puede tener visión reducida para identificar si viene un vehículo.

Además, indican que atienden hasta seis personas adultas mayores atropelladas cada semana. En lo que va de 2026, 40 de esos casos se produjeron en colisiones, 19 en choques y 7 en vuelcos.

Algunos adultos mayores destacan que con la edad aparecen molestias al cruzar la calle, usar el transporte colectivo y conducir.

Una persona de la tercera edad consultada señaló que quienes tienen problemas de vista ya no pueden atravesar la calle sin ayuda de un familiar. El riesgo aumenta en vías donde los vehículos circulan a mayor velocidad.

Entre los puntos de riesgo que identifican los cuerpos de socorro están el Boulevard del Ejército, la autopista a Comalapa, el Boulevard Constitución, la Troncal del Norte y la carretera hacia Santa Ana.