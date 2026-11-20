Un tercer militar salvadoreño falleció tras la detonación accidental ocurrida en un campamento de Haití, informó la Fuerza Armada en su cuenta de la red social X.

El elemento era uno de los dos heridos en el hecho y murió mientras recibía atención médica en un hospital de República Dominicana, hacia donde fue trasladado por vía aérea.

Con ese deceso, tres elementos de la institución armada han perdido la vida a causa de la detonación.

El otro militar herido ya está fuera de peligro, según el reporte castrense.

La Fuerza Armada expresó sus condolencias y su solidaridad a la familia de los tres fallecidos.

La institución difundió la información en su cuenta de la red social X.