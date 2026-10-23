Muere Tom Skerritt, estrella de Top Gun y Alien, a los 93 años

El actor Tom Skerritt, estrella de películas como Top Gun y Alien, falleció a los 93 años por causas naturales. Su familia confirmó el deceso en un comunicado enviado a la revista People y destacó su trayectoria de más de 150 producciones en cine y televisión.

Skerritt participó en más de 150 producciones a lo largo de seis décadas de carrera. Fue reconocido por sus papeles en Top Gun, Alien y Magnolias de Acero, así como por su papel protagónico en la serie Picket Fences.

Su familia lo recordó como un esposo amoroso, un buen padre y un gran bisabuelo. En el comunicado afirmaron que su pérdida los tiene desconsolados. Añadieron que, si bien el mundo lo conoció por su carrera como actor, ellos lo conocieron por su humor, curiosidad, sabiduría y generosidad.