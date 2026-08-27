Muere Tim Curry, actor de «It» y «The Rocky Horror Picture Show», a los 80 años

El actor británico Tim Curry falleció a los 80 años, dejando un legado artístico imborrable en el cine, la televisión y el teatro, gracias a su enorme versatilidad y a personajes que marcaron a varias generaciones, entre ellos el escalofriante Pennywise de la adaptación televisiva de «It» (1990), basada en la obra de Stephen King.

Curry también será recordado por su inolvidable interpretación del extravagante Dr. Frank-N-Furter en «The Rocky Horror Picture Show», una de las películas de culto más importantes de la historia del cine, así como por su participación en producciones como «Mi Pobre Angelito 2», «Clue», «Annie» y «Legend».

A lo largo de décadas de trayectoria, el intérprete demostró una versatilidad que le permitió brillar tanto en el género del terror como en la comedia y el musical. Su partida deja un vacío en la industria del entretenimiento, pero su obra seguirá viva a través de algunos de los personajes más icónicos y memorables de la cultura popular.