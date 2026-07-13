Muere Sam Neill, el Dr. Alan Grant de Jurassic Park, a los 78 años

La familia del actor Sam Neill confirmó el fallecimiento del intérprete neozelandés, conocido mundialmente por su papel del Dr. Alan Grant en la franquicia Jurassic Park, ocurrido el 13 de julio en Sydney, Australia, a los 78 años, según un comunicado difundido en redes sociales.

El mensaje, publicado la noche del domingo, indicó que la muerte fue repentina e inesperada y que el actor estuvo rodeado de sus seres queridos, falleciendo con la dignidad que caracterizó su vida, al tiempo que solicitaron privacidad para el duelo familiar.

Neill, nacido como Nigel John Neill en Irlanda del Norte en 1947, adoptó el nombre de Sam a los 12 años y se consolidó internacionalmente en 1993 con Jurassic Park y The Piano. En 2023, el actor reveló que había recibido quimioterapia por un linfoma en etapa 3. La causa exacta del deceso no fue especificada.