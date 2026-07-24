Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong, en accidente automovilístico a los 18 años

La actriz Kaylee Hottle, conocida por participar en las películas Godzilla vs. Kong, falleció a los 18 años en un accidente automovilístico en Maryland.

El hecho ocurrió el martes alrededor de las 2:52 de la madrugada, cuando el vehículo en el que viajaba se salió de una carretera de dos vías y chocó contra una alcantarilla.

La joven, que era sorda, y otro pasajero iban en un automóvil conducido por un joven de 19 años, y las autoridades indicaron que el exceso de velocidad habría sido un factor contribuyente en la colisión. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.