Muere el juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del proceso penal contra Nicolás Maduro

El juez federal estadounidense Alvin Hellerstein falleció el miércoles 28 de octubre a los 92 años, mientras estaba a cargo del proceso penal contra Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El magistrado habría fallecido por causas naturales, a menos de ocho meses del inicio previsto del juicio.

Hellerstein, nombrado juez en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton, presidió la última audiencia conocida del caso el pasado 15 de octubre.

Durante esa comparecencia, Maduro rechazó las nuevas acusaciones y el juez registró una declaración de no culpabilidad en su nombre. Flores también se declaró no culpable. El inicio del juicio quedó fijado para el 14 de junio de 2027.